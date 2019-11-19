Azize filmi oyuncu kadrosu! Azize filminin konusu ne?

Azize dizisi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı Azize dizisinde ailesi Alpanlar adı ile bilinen mafya ailesi tarafından dağıtılan Azize, geride kalan tek varlığı olan kardeşini koruyabilmek için hayata tutunmuştur. Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Azize'nin elinden o kirli eller kardeşini de alacaktır. Kardeşine de zarar verilmesi ile hesap sormak için kendisine söz veren Azize'nin bu yolda en büyük engeli ise aşk olacaktır

AZİZE İLK BÖLÜM TANITIMI

AZİZE DİSİSİ OYUNCU KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)

Hande Erçel (Azize Günay)

Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)

Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)

Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)

Selen Öztürk (Tuna Alpan)

Tugay Mercan (Okan)

Başak Daşman (Yıldız Alpan)

Çetin Sarıkartal (İskender Alpan)

Orhan Kılıç (Adnan Bardar)

Serkan Altıntaş (Yaman Özsoy)

Asuman Çakır (Aynur Alpan)

Ufuk Şen (Hasan Alpan)

Ceylan Batı (Ceyda Alpan)

Zeynep Kızıltan (Gül Alpan)

Efekan Can (Kuzey Alpan)

Ece Miray (Selin Alpan)

AZİZE İLK BÖLÜM TANITIMI