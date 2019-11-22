Azize ilk bölüm izle | Azize 1. bölüm tamamını seyret | 2. yeni bölüm fragmanı
Kanal D'nin yeni dizisi Azize ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Salı günleri yayınlanacak olan Azize'yi kaçıranlar, 'Azize ilk bölüm izle' arayışında bulunuyor. İşte Azize dizisinin oyuncuları, konusu, ve dizi hakkında diğer merak edilenler...Azize 1. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Azize, tüm masumiyeti ile suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize salı akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!
AZİZE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.
Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.
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AZİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI
AZİZE OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy
KARTAL ALPAN
Hande Erçel
AZİZE GÜNAY
Mustafa Yıldıran
BALKAN ALPAN
Mustafa Avkıran
BARBAROS KARAKAYA
Duygu Sarışın
ASYA GÜNDOĞAN
Selen Öztürk
TUNA ALPAN
Tugay Mercan
OKAN
Başak Daşman
YILDIZ ALPAN
Çetin Sarıkartal
İSKENDER ALPAN
Orhan Kılıç
ADNAN BARDAR
Serkan Altıntaş
YAMAN ÖZSOY
Asuman Çakır
AYNUR ALPAN
Ufuk Şen
HASAN ALPAN
Ceylan Batı
CEYDA ALPAN
Zeynep Kızıltan
Gül ALPAN
Efekan Can
KUZEY ALPAN
Ece Miray
SELİN ALPAN