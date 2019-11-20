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20.11.2019 - 08:22 |

Azize ilk bölüm izle | Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Azize ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin yeni dizisi heyecanlı hikayesi ve sevilen kadrosuyla ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 2. bölüm fragmanı da son ilk bölümün hemen ardından yayınlandı. Azize izlemek için detaylar haberimizde.

Azize ilk bölüm izle | Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Azize dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu hikayesiyle herkesi ekran başına kilitleyen Azize'de neler oldu? Azize 1. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. Ayrıca 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Azize yeni bölümüyle 26 Kasım Salı 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin ilk bölümünde Azize, suç dünyasının önde gelen ailelerinden biri olan Alpanlar'ın içine girmek zorunda kalıyor.

Azize, (Melek) küçük yaşlarda doğum gününde komiser olan babasının ölüm haberiyle derinden sarsılır. Küçük kız, hamile olan annesini de babasının ölüm haberinden sonra kardeşini doğururken kaybeder ve zorlu bir mücadeleye mahkum olur. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Azize, mahkumların aşı gününde hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikasta tanık olur.

Azize’nin komiser olan babasının ölümü nedeniyle hapis yatan, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'ın büyük oğlu Balkan, tahliye olacaktır. Azize de mahkumlara aşı yapmak için hapishanededir. Suikast ise suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir. Ancak suikastı düzenleyen kişi Balkan yerine, Alpanların küçük oğlu Kartal’ı vurur. Azize, Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Azize, böylece suç dünyasının en tehlikeli ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Alpanlar'ın kendi aralarındaki büyük savaş ise Balkan’ın tahliye olmasıyla daha da tehlikeli olmaya başlar. Alpanlar, yıllar önce bir teslimat sırasında gelen istihbaratla baskına uğrar. Azize’nin komiser olan babası ise bu baskında Alpanlar tarafından öldürülür. Babasının görev arkadaşı olan Okan, Azize’yi Alpanlar'a karşı hem korumakla hem de gizlemekle sorumludur. Azize, babasının ölümü ve ailesinin başına gelenlerden sorumlu olan Alpanlar'a karşı gizli ve büyük bir savaş başlatır.

AZİZE İLK BÖLÜM İZLE

AZİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kartal, ağabeyinin katilini bulabilecek mi? Azize'nin Balkan'ı bıçaklamasıyla Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir.

Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize'nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan'ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize'yi tehlikeye atacak mı?

Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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