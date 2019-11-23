Azize izle - Azize 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Azize Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile puanları toplayan Azize dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Azize 26 Kasım Salı akşamı Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak.

AZİZE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize, yaşadığı kötü olaylardan dolayı Alpanlar'ın evinden kaçmaya çalışır. Ancak Kartal'ın onu bırakmaya niyeti yoktur. Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür.

Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyarır! Kartal'ı inandırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinden bahseder. Bu sırada Tuna ile Yıldız arasında da büyük bir gerilim vardır.

Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Sonunda Kartal'a karşı tetiğini çeken Azize hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır. Kartal, kendisini kurtaran meleğinin canını almasından da gocunmaz. Aldığı bu tepki Azize'yi oldukça şaşırtır!

Kartal ve Azize arasında neler olacak?

AZİZE 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AZİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.