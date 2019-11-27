Azize izle | Azize son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi...

Kanal D'nin yeni dizisi Azize hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam 2. bölümü ile ekrana gelen Azize'de neler oldu? Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragamnı henüz yayınlanmayan Azize 3. bölümü ile 3 Aralık Salı akşamı Kanal D'de.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayanır. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldızdır. Azize korku dolu anlar yaşarken, Okan komiser Alpanların evine baskın yapar. Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur. Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Okan'ın silahı Kartal'a kaldırmasıyla herkesin yüreği ağzına gelir. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başarır. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşar. Okan ise Balkan'ı bıçaklayanın Azize olduğunu tahmin eder ve Alpanlardan önce Azize'yi bulmalıdır.

Azize ailesine yapılanların hesabını sormuştur. Ama sıkışıp kalmıştır. Yıldız, kurduğu planla Azize'nin üzerinden dikkatleri çekmeye çalışır. Azize ise Alpanlardan kaçıp kardeşi Yiğit'e kavuşmak ister. Kartal ise Balkan'ın başına gelenlerden dolayı evdeki tek yabancı olan Azize'den şüphelenir. Azize ise Kartal'dan kurtulmanın yollarını arasa da Alpanların evinde sıkışıp kalır. Böylece Azize Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları öğrenerek tüm taşları yerinden oynatacaktır.

AZİZE SON BÖLÜM İZLE