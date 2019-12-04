Azize son bölüm izle | Azize 4. bölüm fragmanında Alpanlar karışıyor

Kanal D'nin yeni dizisi Azize son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölümün hemen ardından ise 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Azize son bölümde neler oldu? İşte Azize son bölümü izlemek isteyenler için detaylar...

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Bir diğer taraftan Alpanlara diz çöktürmek için Barbaros'la ortak hareket eden Okan, Azize'nin ailesine yaptığı kötülükle yüzleşir. Barbaros, Okan'ın Azize'yi yıllarca koruduğundan habersizdir. Azize'nin kim olduğunu bulmaya çalışan sadece Barbaros değildir. Kartal da aynı sorunun peşindedir. Kuzey'in bayıldığını Barbaros ise Tuna ve Yıldız arasında büyük bir tehlike sebebidir. Kartal'ın izniyle Alpanların evinden çıkmaya hazırlanan Azize, telefonunu alarak Okan'a haber göndermek ister. Ancak bu sırada Asya'ya yakalanması Azize için çıkmaz bir duruma dönüşür. Azize, Alpanların evinden kurtulabilecek mi? Kartal, Azize'nin gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi?

AZİZE SON BÖLÜM İZLE

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa işlerin başına o geçecektir. Alpanlar kendi içlerinde ayrılmışlardır.

Azize yeni bölümüyle 10 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI