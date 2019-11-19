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19.11.2019 - 17:30 |

Azize'nin Yıldız'ı Başak Daşman kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Başak Daşman Azize dizisiyle seyirciye yeniden merhaba diyecek. Ünlü oyuncunun dizide rol almasıyla birlikte şimdi hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Başak Daşman'ın biyografisi...

Azize'nin Yıldız'ı Başak Daşman kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Kanal D'nin yeni dizisi Azize bu akşam ilk bölümüyle seyircinin karşısına geçecek. Bugüra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu dizide ünlü oyuncu Başak Daşman "Yıldız" karakterine hayat verecek. Peki, Azize'nin Yıldız' Başak Daşman kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?

Başak Daşman, 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi ile yaşayan Başak Daşman; Rüzgarın Kalbi, Kara Ekmek, İntikam, Doktorlar, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi gibi bir çok projede rol almıştır.

Başak Daşman, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Şivenaz karakterine hayat vermektedir. Başak Daşman, 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur. 

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