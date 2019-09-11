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11.09.2019 - 10:32| DHA

Azov Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Azov Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti!

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.55 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da Çanakkale önlerine ulaşarak, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yaptı.

Akdeniz'e giden Rus savaş gemisinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

 

 

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