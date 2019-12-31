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31.12.2019 - 09:14 | | İHA

Baba, kendisinden para isteyen oğlunu vurdu!

Bursa'da baba oğul arasındaki kavgada kan aktı. Tüfekle vurulan oğul hastanede tedavi altına alındı.

Baba, kendisinden para isteyen oğlunu vurdu!

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip kendisinden para istedi. Oğlunun para istemesi üzerine baba para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönünce Öncel T. evde bulunan tüfeği alarak oğluna ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Tuncay T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası baba Öncel T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

 

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