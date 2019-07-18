Baba mesleğini yanlış anlamış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fatih'te bir şahısın piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, sahte paraları piyasaya süren şahsın geçtiğimiz yıl 1 milyon lira sahte para ile tutuklanıp cezaevine giren Halil Taştekin’in oğlu olduğu belirlendi. Sürdürülen çalışmalarda Taştekin'in bastığı sahte banknotları yüzde 25 komisyon karşılığında sattığı da tespit edildi.

Babasından öğrendiği tekniklerle sahte para bastığı belirlenen Taştekin'den sahte dolar ve TL alan şahısların, özellikle bankamatikten para çeken emeklileri, turistleri ve işyeri sahiplerini hedef aldığı öğrenildi.

Çalışma başlatan ekipler Fatih’te tespit edilen bir adrese düzenledikleri baskında 67 bin 400 dolar ile 21 bin 500 TL sahte para ele geçirdi. Taştekin, İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.