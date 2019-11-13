Baba Vatan’dan DNA örneği başvurusu

Görele Adliyesi’ne giden Şaban Vatan, kendisinden DNA alınması talebini içeren dilekçesini başsavcılığa teslim etti. Şaban Vatan’dan talebi doğrultusunda DNA örneği alınacak. Başsavcılığın Rabia Naz’ın tırnaklarındaki DNA örnekleriyle ilgili kan örneği alınma talebinin aile tarafından geri çevrildiği açıklamasına yanıt veren Şaban Vatan, kendisi ve oğlunun DNA örneklerini vermeye her zaman hazır olduğunu belirtmişti.

Adı kardeşiyle yaşıyor

Öte yandan Rabia Naz Vatan’ın ismi, kardeşiyle yaşıyor. Rabia’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, aile kızlarının yaşarken, “Bir kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım” dileğini yerine getirdi ve 40 gün önce doğan bebeklerinin ismini Rabia Naz koydu.

Bu arada soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasının ardından Rabia Naz’ı bulan ve ambulansı arayan Mürsel Küçükal’ın, bir yıl aradan sonra ifade değiştirdiği ortaya çıktı. İlk ifadesinde yerde sırt üstü yatan bir kız çocuğu gördüğünü, feryat edip bağırdığını, herhangi bir kan görmediğini söyleyen Küçükal’ın, 14 Mayıs 2019’da verdiği ifadesinde “Çocuğun ayakları karşıdaki çimenlik alanda, baş kısmı yolda bulunuyordu. Dirseklerinden güç alarak sırt üstü geri geri iş yerinin olduğu tarafa sürünüyordu. Dirseklerinden güç aldığını hissettim, belini çok kullanamıyor gibiydi. Bu şekilde ne kadar süre süründüğünü hatırlamıyorum” dediği belirtildi.



