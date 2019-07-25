Babaannesini öldürdü kahveye gitti!

Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Çiğli İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. İlker İ. (27) , birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İ. (71) ile kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İ., babaannesini bıçakladı. Mürvet İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkan İlker İ., sokaktaki kahvehaneye gidip oturarak sigara içti. İlker İ. daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi.



Simitçinin ihbarı üzerine gelen polis, eve girdiğinde Mürvet İ.'nin öldüğünü belirledi. İlker İ. gözaltına alındı. Mürvet İ.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



İlker İ,'in, ilk ifadesinde babaannesiyle birlikte yaşadıklarını ve yıllardır kendisine kötü davrandığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. İlker İ'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.