MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBabadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları
10.11.2019 - 18:47 |

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

Kanal D'de bu akşam başrollerini Bradley Cooper, Eva Mendes ve Ryan Gosling gibi dünyaca ünlü oyuncuların paylaştığı "Babadan Oğula" filmi ekranlara gelecek. Peki Babadan Oğula filminin konusu nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve filmin oyuncu kadrosu...

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

BABADAN OĞULA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptığı karnaval kumpanyası ile şehir şehir gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karşılaşır ve kendi yokluğundan Romina'nın onun oğlu olan Jason'ı dünyaya getirdiğini öğrenir. Luke yollarda geçen hayatını düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaşam kurma kararı alır.

İlk iş olarak da Robin'in yanında araba tamircisi olarak çalışmaya başlar. Robin kısa sürede Luke'un yeteneklerini keşfeder ve yapılacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasını ister. Bu teklif tek amacı karısı ve çocuğu için daha iyi bir hayat sağlamak olan Luke'u hırslı polis memuru Avery Crossile karşı karşıya getirecektir. Polis departmanının şefi olan Deluca ile mücadele eden Avery de, ailesi ve işi arasındaki hassas dengeleri korumaya çalışmaktadır...

BABADAN OĞULA FİLMİ OYUNCULARI

Bradley Cooper, Eva Mendes, Ryan Gosling, Rose Byrne, Ray Liotta

Orijinal adı : The Place Beyond The Pines

Yönetmen : Derek Cianfrance

Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralıAdapazarı'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

Çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

Çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

Sıradaki Haber