Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

BABADAN OĞULA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptığı karnaval kumpanyası ile şehir şehir gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karşılaşır ve kendi yokluğundan Romina'nın onun oğlu olan Jason'ı dünyaya getirdiğini öğrenir. Luke yollarda geçen hayatını düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaşam kurma kararı alır.



İlk iş olarak da Robin'in yanında araba tamircisi olarak çalışmaya başlar. Robin kısa sürede Luke'un yeteneklerini keşfeder ve yapılacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasını ister. Bu teklif tek amacı karısı ve çocuğu için daha iyi bir hayat sağlamak olan Luke'u hırslı polis memuru Avery Crossile karşı karşıya getirecektir. Polis departmanının şefi olan Deluca ile mücadele eden Avery de, ailesi ve işi arasındaki hassas dengeleri korumaya çalışmaktadır...



BABADAN OĞULA FİLMİ OYUNCULARI



Bradley Cooper, Eva Mendes, Ryan Gosling, Rose Byrne, Ray Liotta



Orijinal adı : The Place Beyond The Pines



Yönetmen : Derek Cianfrance