Babalar Ukrayna’da kızları için eylemde

Eski eşlerinin kızlarını kaçırdığını iddia eden iki Türk baba, Ukrayna Başbakanlık Konutu önünde oturma eylemi yapıyor. Babalardan Aytaç Atasoy, yaklaşık 2 yıldır kızı Amira’ya hasret. 6 yaşındaki Lorin’in babası İsmail Yüce ise, kızının bulunması için İnterpol’den sarı bültenle arama kararı çıkardı. Aytaç Atasoy, Ankara’da 2013 yılında Ukraynalı Olena Nehoda (33)ile evlendi. Çiftin Amira adında kızları doğdu. Atasoy, 2016’da eşiyle kızını Ukrayna’ya tatile gönderdi.

Ancak Nehoda, bir daha dönmedi. Atasoy’un tüm çabaları sonuçsuz kalınca, en son kızını almak için dava açtı. Ukrayna Yargıtay’ı Amira’nın babaya teslim edilmesine karar verdi. Ancak anne-kız karardan sonra kayıplara karıştı. Bunun üzerine Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. Notaya rağmen hâlâ kızına ulaşamayan Atasoy, Ukrayna Başbakanlık Binası önünde oturma eylemine başladı.

Kızını arayan bir başka baba ise İsmail Yüce. Yüce, 2011 yılında Ukraynalı Ganna Yüce ile Antalya’da evlendi. Çiftin iki yıl sonra Lorin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Yüce, 2016 yılında kızını ve eşini Ukrayna’ya yolladı. Yüce’nin iddiasına göre eşi, annesinin kanser olduğunu söyleyerek dönmek istemedi. Bir yıl sonra da ‘İsmail artık aile defterimiz kapandı, kızımla Türkiye’ye gelmeyeceğiz. Herkes kendi yoluna’ diye mesaj attı. Bunun üzerine Ukrayna’ya giden Yüce, eşinin Ukrayna’da açtığı boşanma davasıyla şoke oldu. Dava yüzünden en az 8 kez Ukrayna’ya geldiğini belirten baba Yüce, “Mahkemelere katıldım. Anlaşmaya çalıştım. Ama anlamadılar. Hakim boşanmamıza karar verdi. Interpol’e ‘Kızım kaçırıldı, göremiyorum’ diye sarı bülten çıkartırdım. Kızımı çok özledim. O olmadan hayatım eksik” dedi.