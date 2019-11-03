MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Babam, annemi öldürüyor kurtarın!'
03.11.2019 - 14:19 | | DHA

'Babam, annemi öldürüyor kurtarın!'

Eskişehir’de, Mehmet Ali K. elindeki tüfekle eşi Semra K.'yi boğmaya çalışırken polis tarafından son anda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Babam, annemi öldürüyor kurtarın!'

Olay, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese gitti. Ekipleri kapıda karşılayan 8 yaşındaki D.K., "Babam, annemi içeride öldürüyor kurtarın" dedi. Eve giren polisler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi S.K.'nin boğazına baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Semra K. ve oğlu D.K. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülürken, adliyeye sevk edilen Mehmet Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

Kötü hava, balık fiyatlarını artırdıSinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgâhta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi yakalandı

'Babam, annemi öldürüyor kurtarın!'

'Babam, annemi öldürüyor kurtarın!'

3 eski astsubay FETÖ'den yakalandı!

3 eski astsubay FETÖ'den yakalandı!

Sıradaki Haber