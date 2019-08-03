Babam filmi başrol oyuncuları kimlerdir?
Nihat Durak'ın yönetmenliğini yaptığı Babam filmi 2017 yılında vizyona girdi. Dram türündeki film izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmin başrollerinde ise önemli isimler yer alıyor. İşte Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.
OYUNCU KADROSU
Çetin Tekindor
Melisa Şenolsun
Berker Güven
Erkan Kolçak Köstendil
Cezmi Baskın
Seray Gözler
Ali İhsan Varol
Ali Düşenkalkar