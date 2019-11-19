‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

Uygur Ailesi’nin ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde okunan Kur’an-ı Kerim ardından bir açıklama yapan Behzat Uygur, “Babamın ismini yaşatmanın en güzel yolu onun adına bir akademi kurmaktır. Biz gençlere Nejat Uygur tiyatrosunun nasıl olduğunu öğretmek istiyoruz. Biz Türkiye’de gerçek anlamda bir anma töreni ya da ödül törenleri organizasyonunun yapılabileceğine inanmıyoruz. Babam da kendisi için okul ya da akademi kurmak isterdi” dedi.