MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’
19.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur, vefatının altıncı yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

Uygur Ailesi’nin ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde okunan Kur’an-ı Kerim ardından bir açıklama yapan Behzat Uygur, “Babamın ismini yaşatmanın en güzel yolu onun adına bir akademi kurmaktır. Biz gençlere Nejat Uygur tiyatrosunun nasıl olduğunu öğretmek istiyoruz. Biz Türkiye’de gerçek anlamda bir anma töreni ya da ödül törenleri organizasyonunun yapılabileceğine inanmıyoruz. Babam da kendisi için okul ya da akademi kurmak isterdi” dedi. 

‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

10 noktada 'şok' uygulaması! Aranan 7 kişi yakalandıAdana’da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı! YKS, DGS, KPSS, ALES sınav tarihleri...

ÖSYM, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı! YKS, DGS, KPSS, ALES sınav tarihleri...

Babası yaktı! Son sözleri yürek burktu: Ölür müyüm abla...

Babası yaktı! Son sözleri yürek burktu: Ölür müyüm abla...

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

‘Temizlemezlerse harekât başlar’

‘Temizlemezlerse harekât başlar’

Sıradaki Haber