'Babası kızımı benden kaçırdı'

Günlerdir kızından haber alamadığını söyleyen Yavuz, “Beş yıl önce boşandığım eski eşim Ufuk Sabri A., 6 Eylül’de okula götürmek üzere benden aldığı kızımı Kuzey Kıbrıs’a kaçırdı. Günlerdir kendisinden ve kızımdan haber alamıyorum. Oysa aynı sokakta oturuyoruz ve kızımız sürekli ikimizdeydi. Eski eşimin içine girdiği ekonomik bunalım sebebiyle bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Çocuğumun güvenliğinden endişe ediyorum. Kıbrıs’a gittim ama kızıma bir türlü ulaşamadım” dedi.



Eski eşinin telefonunun kapalı olduğunu aktaran Yavuz, “Polise başvurdum. ‘Velayeti varsa her istediğini yapabilir’ deniliyor. Ama kızımın bende olması gerekiyordu. Bunu yapmasının nedeni benim kendime yeni bir düzen kurmam. İşim, arkadaşlarım var ama onun öyle bir hayatı yok. Her şeyden kendini izole etti. Beni cezalandırmak için de kızımı kaçırdı. Çevresindekilere de ‘İstanbul’da iş bulamadım, Kıbrıs’a gidiyorum’ demiş. Ben kızım için yaşıyorum. Bu adam hayatımı alt üst etti. 6 gündür kızımın sesini duymadım. Kızımı bulmama yardım edin “ diye konuştu.