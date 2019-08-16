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16.08.2019 - 12:47| İHA

Babasına dehşeti yaşattı! Önce boğazına bıçak dayadı sonra da...

Samsun'da bir kişi, iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Babasına dehşeti yaşattı! Önce boğazına bıçak dayadı sonra da...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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