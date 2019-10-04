Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş!

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan A.D., 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit D.'nin kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp adamı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, anne ve oğlu ile kızını gözaltına aldı. Anne ve oğlu, sorgularında Hamit D.'yi evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti. İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, cesedi buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren cenaze, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.