25.07.2019 - 19:23| İHA
Babasının silahı ile oynarken kendini vurdu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde babasının silahı ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keklikpınarı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının silahıyla oynarken kendini vurdu.
Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.