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16.10.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Babaya 3 yıl, kızına 1 yıl hapis talebi

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında savcılık iddianame düzenledi. Baba ve kızı hakkında birbirlerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan hapis istendi.

Babaya 3 yıl, kızına 1 yıl hapis talebi

 

Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede babasının şiddet uyguladığı kızı Tuğba A. da müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, sanık Muzaffer A. hakkında haksız tahrik altında “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gören Tuğba A.’nın da babasına karşı haksız tahrik altında “kasten yaralama” suçunu 4.5 aydan 1 yıl 2 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.

Tacizden takipsizlik

Savcılık baba hakkında öz kızına karşı “cinsel taciz” suçundan takipsizlik kararı verdi. Savcılık babasını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında da yeterli delil bulunmamasından dolayı takipsizlik kararı verdi. Hazırlanan iddianame İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek. Mahkeme babanın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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