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15.10.2019 - 15:52 |

Babil dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Babil oyuncuları kimler?

Babil dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dijital platform üzerinden yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Babil dizisi hakkında bilinenler...

Babil dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Babil oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisi merak uyandırdı. Dijital platform üzerinden izleyicisiyle buluşacak olan Babil dizisinin oyuncu kadrsounda Halite Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Babil dizisinin fragmanında, Halit Ergenç ve Ozan Güven para dolu çantayla kaçarken, hastanede yatan küçük çocuk merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın bulunduğu Babil dizisinin yapımcılığını ise Ay yapım üstleniyor. Babil dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi.

Babil dizisi beIN Connect’te yayınlanacak.

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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