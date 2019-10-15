Babil dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Babil oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisi merak uyandırdı. Dijital platform üzerinden izleyicisiyle buluşacak olan Babil dizisinin oyuncu kadrsounda Halite Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Babil dizisinin fragmanında, Halit Ergenç ve Ozan Güven para dolu çantayla kaçarken, hastanede yatan küçük çocuk merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın bulunduğu Babil dizisinin yapımcılığını ise Ay yapım üstleniyor. Babil dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi.

Babil dizisi beIN Connect’te yayınlanacak.