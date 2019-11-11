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11.11.2019 - 16:53 | | DHA

Bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförünü itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki otobüs terminalinde, bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförü Cüneyt Solmaz (35), itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförünü itfaiye kurtardı

Olay, saat 14.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu üzerinde Turgutlu Otobüs Terminali'nde, meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan otobüs şoförü Cüneyt Solmaz'ın sağ bacağı, demirlerinden bazıları eksik olan mazgala sıkıştı. Durumu görenler, yardıma koştu ancak Solmaz'ın bacağını mazgaldan çıkaramadı.

Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirildi. Gelen ekip, hidrolik ayırıcı ile mazgalın demir ızgaralarını genişletip, Solmaz'ın bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Bacağında ufak sıyrıklar oluşan Solmaz, yardımına koşan çevredekiler ile kendisini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi.
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