Bademcik diye girdi ses telleri gitti

Çiçek, doktor H.A.’ya bademciklerinde şişlik olduğunu belirterek, Ankara Numune Hastanesi’ndeki şişlikten dolayı alınan biyopsi ile kan tahlili raporlarını sundu. Ameliyatın riskleri anlatılmadan ameliyat kararı alan H.A., önce Çiçek’e hasta onam formunu imzalatmadan hastaneye yatışını gösterdi. Ertesi gün olan ameliyat günü ise, prosedür gereği hasta onam formunu Çiçek’e imzalattı. Ameliyatın ardından solunum ve konuşmada büyük bir sorun yaşayan Çiçek’e, “zamanla iyileşeceksin” yanıtı verildi. Aradan geçen 18 ay sonucu iyileşemeyen Çiçek’e, geçirdiği guatr ameliyatı sonucu ses tellerinin felç olduğu söylendi. Bunun üzerine genç kadın, doktor H.A. hakkında maddi ve manevi olmak üzere 200 bin liralık tazminat dava açtı.

‘Müdahale doğru’

Düzenlenen bilirkişi raporunda, uygulanan tedavi ve ameliyatın tıbbi kurallara uygun olduğu, ancak oldukça riskli olan ameliyattan önce H.A.’nın hastasını aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Milliyet’e konuşan genç kadın, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşayan ölüden farkım yok, sesimi hiç kimse duymuyor. Ameliyattan çıktığım günden bu yana saniye saniye ölüyorum. Başka bir doktora olduğum ameliyatta sol ses telim delinerek nefes almam sağlandı. Ben bu psikolojiyle nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Bütün ev işlerimi ablalarım yapıyor. Elim kolum bağlandı. Çocuklarımı 10. sınıftayken okuldan almak zorunda kaldım. Bugün bana bakmakla meşguller. Çünkü birisinin yardımı olmadan hayatıma devam edemiyorum. Hareket etme gücümü kaybettim. 37 yaşındayım, ancak kendimi 80 yaşında hissediyorum.”