Badmintonun altın kızı

Türkiye’de olimpiyatlara katılan ilk milli badminton sporcusu olan Neslihan Yiğit (25) gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. Endonezya’daki İslam Oyunları’nda dünya şampiyonu olan Neslihan Yiğit, “Bir kadın olarak bunları yapmak, birçok kadının yapması için sesimizi duyurmak çok güzel” diyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı olan Neslihan Yiğit, 9 yaşından beri antrenör Çağatay Taşdemir ile çalışıyor.



Puanıyla garantiledi



2012’de Türkiye’nin badminton dalında olimpiyatlara katılan ilk sporcusu olan Yiğit, Akdeniz Oyunları, İslami Oyunlar, Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlar başta olmak üzere onlarca turnuvada madalyalar kazandı. Üstün başarıya ulaşan Yiğit, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara da katılmayı puanla garantiledi. Bursa’da beden eğitimi öğretmenliği de yapan Yiğit, 16 yıldır badminton oynadığını söyledi.









Antrenör: O bir savaşçı

16 yıldır Neslihan Yiğit’in antrenör-lüğünü yapan Çağatay Taşdemir, “Neslihan her antrenörün çalışmak isteyeceği türden bir sporcu. İnatçı ve savaşçı. Rakip kim olursa olsun sonuna kadar savaşıyor. Öyle maçlar çevirdi ki yapamayacağı ve başaramayacağı bir şey yoktur. 2020 Tokyo Olimpiyatları için de yeterli puana ulaştı. Devşirme sporcular yerine Türk sporcular desteklenmeli” dedi.



Fotoğraflar: Ünal Çam