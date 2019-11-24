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24.11.2019 - 07:50 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Badmintonun altın kızı

Türkiye’nin badminton dalında olimpiyatlara katılan ilk sporcusu olan dünya şampiyonu Neslihan Yiğit, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almaya da hak kazandı

Badmintonun altın kızı

Türkiye’de olimpiyatlara katılan ilk milli badminton sporcusu olan Neslihan Yiğit (25) gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. Endonezya’daki İslam Oyunları’nda dünya şampiyonu olan Neslihan Yiğit, “Bir kadın olarak bunları yapmak, birçok kadının yapması için sesimizi duyurmak çok güzel” diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı olan Neslihan Yiğit, 9 yaşından beri antrenör Çağatay Taşdemir ile çalışıyor.

Puanıyla garantiledi

2012’de Türkiye’nin badminton dalında olimpiyatlara katılan ilk sporcusu olan Yiğit, Akdeniz Oyunları, İslami Oyunlar, Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlar başta olmak üzere onlarca turnuvada madalyalar kazandı. Üstün başarıya ulaşan Yiğit, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara da katılmayı puanla garantiledi. Bursa’da beden eğitimi öğretmenliği de yapan Yiğit, 16 yıldır badminton oynadığını söyledi.

Badmintonun altın kızı



Antrenör: O bir savaşçı

16 yıldır Neslihan Yiğit’in antrenör-lüğünü yapan Çağatay Taşdemir, “Neslihan her antrenörün çalışmak isteyeceği türden bir sporcu. İnatçı ve savaşçı. Rakip kim olursa olsun sonuna kadar savaşıyor. Öyle maçlar çevirdi ki yapamayacağı ve başaramayacağı bir şey yoktur. 2020 Tokyo Olimpiyatları için de yeterli puana ulaştı. Devşirme sporcular yerine Türk sporcular desteklenmeli” dedi.  

Fotoğraflar: Ünal Çam

 

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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