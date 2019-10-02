Bafra ilÃ§esinde oturanlar, son 3 gÃ¼n iÃ§erisinde, Ã§Ã¶p alÄ±m saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda, Organize Sanayi BÃ¶lgesi ile Ã‡ilehane Mahallesiâ€™ndeki boÅŸ arazilerde bazÄ± noktalarda yer alan Ã§Ã¶p konteynerinin iÃ§i ve Ã§evreye yÃ¼zlerce ayakkabÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmesi Ã¼zerine durumu belediyeye bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen ekipler, bir kÄ±smÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bir kÄ±smÄ± yeni ve bir kÄ±smÄ± da yakÄ±lmÄ±ÅŸ haldeki ayakkabÄ±larÄ±, bulunduklarÄ± yerden topladÄ±.

Ekiplerce toplanan ayakkabÄ±lar, 16 Ã§Ã¶p poÅŸetine konulup depoya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°lÃ§ede, yÃ¼zlerce ayakkabÄ±nÄ±n belirli aralÄ±klarda boÅŸ arazilere bÄ±rakÄ±lmasÄ± ise merak konusu oldu. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis ekipleri de, konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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