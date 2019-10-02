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02.10.2019 - 14:10 | | DHA

Bafra'da boÅŸ araziye yüzlerce ayakkabÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Samsun'un Bafra ilÃ§esinde, 3 gÃ¼ndÃ¼r boÅŸ araziye kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce, bir kÄ±smÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bir kÄ±smÄ± yeni olan yÃ¼zlerce ayakkabÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ±, ilÃ§ede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabÄ±larÄ± bÄ±rakanlarÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis, Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Bafra'da boÅŸ araziye yüzlerce ayakkabÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bafra ilÃ§esinde oturanlar, son 3 gÃ¼n iÃ§erisinde, Ã§Ã¶p alÄ±m saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda, Organize Sanayi BÃ¶lgesi ile Ã‡ilehane Mahallesiâ€™ndeki boÅŸ arazilerde bazÄ± noktalarda yer alan Ã§Ã¶p konteynerinin iÃ§i ve Ã§evreye yÃ¼zlerce ayakkabÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmesi Ã¼zerine durumu belediyeye bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen ekipler, bir kÄ±smÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bir kÄ±smÄ± yeni ve bir kÄ±smÄ± da yakÄ±lmÄ±ÅŸ haldeki ayakkabÄ±larÄ±, bulunduklarÄ± yerden topladÄ±.

Ekiplerce toplanan ayakkabÄ±lar, 16 Ã§Ã¶p poÅŸetine konulup depoya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°lÃ§ede, yÃ¼zlerce ayakkabÄ±nÄ±n belirli aralÄ±klarda boÅŸ arazilere bÄ±rakÄ±lmasÄ± ise merak konusu oldu. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis ekipleri de, konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Bafrada boÅŸ araziye yÃ¼zlerce ayakkabÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

13 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p müzisyen soruÅŸturmasÄ±nda kemik parçalarÄ± bulunduUÅŸak'ta yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±l önce dini nikahlÄ± eÅŸi ve eÅŸinin sevgilisi olduÄŸu iddia edilen ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan öldürülen maktulün torununun yaklaÅŸÄ±k 2 gün önce emniyet güçlerine yaptÄ±ÄŸÄ± ihbar sonucu baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ikinci gününde sonuç verdi. Maktule ait olduÄŸu düÅŸünülen cesede ait çok sayÄ±da kemik ve kafatasÄ± parçalarÄ± battaniyeye sarÄ±lÄ± halde bulundu.
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