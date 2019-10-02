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02.10.2019 - 16:42 | | DHA

Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

Isparta'da kapağı yarı açık bagajında yolcu taşıyan otomobil, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisin izini sürerek yakaladığı otomobil sürücüsü, ehliyetsiz çıktı.

Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

27 Eylül günü Eğirdir- Gelendost Karayolu'nda seyreden bir otomobilin kapağı yarı açık bagajında insan taşındığı, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen trafik polisi, aracın izini sürdü. Plakasından sürücüsünün kimliği tespit edilen 32 YU 025 plakalı beyaz renkli otomobil dün sabah Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde içerisinde fazla sayıda yolcu bulunduğu belirlenen otomobilin kimliği açıklanmayan sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'araca fazla yolcu bindirmek' ve 'araç muayenesi yaptırmamak' suçlarından cezası kesildi. Araç da trafikten men edildi.

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