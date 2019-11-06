Bağdadi’nin kardeşi Azez’de yakalandı

Suriye’de ABD askerleri tarafından yapılan operasyonda öldüğü açıklanan terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin kız kardeşi Resmiye Avvad (65) ile eşi Abbas Hammud, gelini ve beş çocuğu önceki akşam Azez’de gözaltına alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bağdadi’nin ablası Resmiye Avvad’ın Türkiye’nin önceki akşam düzenlediği operasyonla yakalandığını bildirdi. Resmiye Avvad ve yakınlarının Azez’de sorgulandığı belirtildi.

‘Bir başarı örneği’

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti. “Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz” ifadelerini kullanan Altun, DAEŞ ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti. Türkiye’nin terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.

‘Samimiyete dayalı ilişki’

Altun, Washington’daki bazı çevrelerin, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraştığını kaydetti. Sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umduğunu ifade eden Altun, kasım ayında ABD’yi ziyaret etme kararının, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği bir karar olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerinin altını çizen Altun, “Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Sadece geceleri dışarıya çıkmış

ABD tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda öldürüldüğü açıklanan DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin, son zamanlarını korku ve endişe içinde geçirdiği, sadece geceleri dışarıya çıktığı ve kılık değiştirdiği ortaya çıktı.

Associated Press (AP) ajansının, yakın çevresi ve eski seks kölesinin anlattıklarına dayanarak verdiği habere göre Bağdadi, son dönemlerini heyecan içerisinde, çevresindekilerin kendisine ihanet edeceği endişesi taşıyarak ve çok güvendiği birkaç kişiyle birlikte geçirdi.

Ezidi kız anlattı

26 Ekim’de ABD’ye ait özel kuvvetlerin düzenlediği operasyon sırasında İdlib’te bulunduğu evin yakınlarındaki bir mağarada üzerindeki bombaları patlatarak ölen Bağdadi’nin, oraya gelene kadar Irak sınırına yakın Suriye’nin doğusunda güvenli bir yer aradığı belirtildi.

Bağdadi’nin uzun süre köle olarak yanında tuttuğu Ezidi kökenli genç kız da AP’ye verdiği demeçte, DAEŞ elebaşının çevresinde 7 güvendiği kişi bulunduğunu, yetkilerinin büyük bölümünü, ölümünden aylar önce yerine geçmesini uygun gördüğü kişiye devrettiğini anlattı. Mayıs ayında ABD’nin operasyonuyla özgürlüğüne kavuşturulan genç kız, Bağdadi’nin İdlib’e getmik için ilk teşebbüsünü 2017’nin sonlarında yaptığını, ancak yoldan geri dönüp, kuzeydeki Daşişa kentine gittiklerini belirtti. Ezidi genç kız bir süre Bağdadi’nin kayınpederinin evinde kaldıklarını anlattı.

AP, DAEŞ elebaşının İdlib’de öldüğü yere bahar aylarında geldiğini belirtirken, yaşadığı stres nedeniyle “sinirli bir enkaz” haline dönüştüğünü ve şeker hastalığını arttığı, dolayısıyla da insülin kullanmaya başladığını da yazdı. Bağdadi’nin kayınbiraderi Muhammed Ali Sacit ise, El-Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, Bağdadi’nin sürekli olarak patlayıcı bulunan “intihar kemeri”yle gezdiğini söyledi.

Sacit, Bağdadi’nin genelde çoban kılığına girdiğini, bununla birlikte güvenliğniden sorumlu kişinin, Bağdadi için bir çukur kazıldığını ifade etti.