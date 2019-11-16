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16.11.2019 - 04:20 | | AA

BaÄŸdadi'nin yakÄ±n akrabasÄ± 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž elebaÅŸÄ± Ebubekir el-BaÄŸdadi'nin yakÄ±n akrabasÄ± 25 ÅŸÃ¼pheliden 4'Ã¼ tutuklandÄ±.Â

BaÄŸdadi'nin yakÄ±n akrabasÄ± 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

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Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± BaÄŸdadi'nin yakÄ±n akrabalarÄ±ndan, KÄ±rÅŸehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve ÅžanlÄ±urfa'da 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KÄ±rÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen 4 zanlÄ±, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±.

SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 2 Ã§ocuk ile 19 ÅŸÃ¼pheli ise geri gÃ¶nderme merkezine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere KÄ±rÅŸehir ValiliÄŸine teslim edildi.

Karaköy'de tepki çeken saldÄ±rÄ±Karaköy'de bir kadÄ±n, yolda yürüyen baÅŸka bir kadÄ±na saldÄ±rdÄ±. Güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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