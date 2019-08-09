‘Bağımlı’ halka göre hasta

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “2019 Türkiye Uyuşturucu Raporu”, Türk halkının alkol, tütün, ilaç ve narkotik maddelere ve kullanımına bakışını ortaya koydu. Raporda aynı zamanda uyuşturucu suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle gerçekleştirilen Narkolog anketinin sonuçları da yer aldı.

26 ilde 42 bin 754 kişiyle yapılan anket çalışmasına göre; tütün ürünleriyle tanışma yaşı 17.85 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 47’si hayatında en az bir kere tütün ürünü kullanmış. Erkeklerde bu oran kadınlara göre iki kat daha yüksek. Alkol kullanımında da katılımcıların yüzde 22.1’i hayatında bir kez alkollü içecek kullandığını belirtirken, yine erkeklerde oran yüksek.

Kadınlarda ilaç fazla

Yatıştırıcı, sakinleştirici, uyku verici, vücut geliştirici, dikkat etkileyici veya artırıcı madde kullanımıyla ilgili de ankete katılanların yüzde 5.8’i hayatında en az bir kere bu ilaçlardan kullanmış. Ama kadınlarda bu ilaçları kullanma oranı erkeklere göre iki kat daha fazla. Öte yandan bu ilaçları ilk kez kullanma yaşı ortalaması 32.26. Çalışmaya katılanların yüzde 3.1’i hayatında en az bir kere madde kullandığını belirtirken bunların yüzde 94’ü erkek. Maddeyi ilk kullanma yaşı ise ortalama 19.

Araştırmada madde kullananlara karşı bakış açısı da ele alındı. Buna göre katılımcıların yüzde 42.7’si uyuşturucu madde/madde bağımlısını “daha ziyade hasta” olarak görürken, yüzde 30.5’i “hem suçlu hem hasta”, yüzde 15.5’i ise “suçlu” olarak görüyor.

Genel nüfusun yüzde 70’i sigara kullanmayı, yüzde 81.5 alkol kullanmayı, yüzde 97’si uyuşturucu kullanmayı, yüzde 93.3’ü de hekim önerisi dışında sakinleştirici ilaç kullanmayı hoş görmüyor.

İlk uyuşturucuyu arkadaş veriyor

Raporda yine Haziran 2018’de başlatılan “Narkolog” projesi kapsamında uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında işlem yapılan kişilerle uygulanan “Narkoform” anketinin sonuçları da yer aldı. 6 bin 143 kişi arasında yapılan bu anketin sonuçları da şu şekilde:

- Katılımcıların yüzde 86.8’i uyuşturucu kullanmaya başlamadan önce tütün, yüzde 44.4’ü alkol kullandığını belirtmiş. Tütün kullanmaya başlama yaşı 15.5, alkol kullanmaya başlama yaşı 17.5 olarak belirlendi.

- Katılımcıların yüzde 33.2’si uyuşturucu kullanmaya “merak” yüzünden başlarken, bunu yüzde 23 ile “arkadaş ısrarı”, yüzde 13.9 ile “özenme” izliyor.

- Katılanların yüzde 71.9’u ilk uyuşturucularını “arkadaşlarından” aldığını söyledi.

- Ankete katılanların yüzde 56.5’i kendi isteğiyle uyuşturucu madde kullanmayı bırakmayı istediğini belirtti.