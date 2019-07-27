Bağımlılığa savaş açtı

Kocaeli İzmit’te yaşayan halk oyunları eğitmeni Nezahat Erok’un uyuşturucu bağımlısı oğlu F.Ş. (22), 2015 yılında tutuklanarak Kocaeli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Oğlunun bağımlılık sürecinde yaşanan sıkıntılara tanık olan anne Erok, madde bağımlılığıyla mücadele etmek için 3 yıl önce Hayata Dönüş Derneği’ni kurdu. Uyuşturucu kullanan insanların hasta olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Erok, “Bağımlı kişi AMATEM’de yapılan tedavinin ardından medikal anlamda uyuşturucuyu vücuttan atıyorlar, ancak ruhsal açıdan atamıyorlar. Bu illeti ruhtan da temizlemek için yataklı rehabilitasyon merkezleri gerekiyor. Projelerimiz hazır. Ancak iki senedir projeyi göstermediğimiz yer kalmadı. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Gönüllü annelerle sosyal sorumluluk projeleri de yürüten Erok, “Dernek kurulduğundan beri yaklaşık 100 aile çocuklarının uyuşturucudan kurtarılması için başvurdu. Şehir dışından gelen başvurular da var. Başvuranları AMATEM tedavi merkezine kendi imkanlarımızla veya İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden aldığımız yardımla yönlendiriyoruz. Ayrıca cezaevlerinde konferanslar veriyoruz. Cezaevinde gönüllülerden oluşan ‘Eksi Birinci Kat’ isimli bağımlılığı işleyen tiyatro oyunu sergiledik. Yaklaşık 2 bin 500 lise öğrencisi ve bin mahkuma oyun oynadık. Projeme cezaevindeki oğlum da destek çıktı. ‘Hapisten çıktığımda seninle birlikte bu yola varım’ diyor” ifadeleri kullandı.

‘Ailem dağıldı’

Küçük yaşlarda başladığı uyuşturucuyu bırakmak için derneğe başvuran dekorasyon ustası Orhan G. ise yaşadıklarını Milliyet’e anlattı:

“Uyuşturucu kullanmaya arkadaş ortamında başladım. Hep zararını gördüm. Ben bu uyuşturucu yüzünden ailemi kaybettim. Evliliğim bitti. Sosyal hizmetler çocuklarımı almaya çalıştı. Aileme psikolojik olarak zarar vermeye başladım. Hastaneye gittiğimde bana Nezahat Hanım’ı tavsiye ettiler. Kendisiyle tanıştıktan sonra bırakacağıma inandım. Bırakırken çok sıkıntılar yaşadım. Ama çok şükür ki bitirdim. 7 aydan beridir hiçbir şekilde kullanmıyorum. Hayat uyuşturucu kullanmayınca daha güzel. İnsanlarla artık irtibat kurabiliyorum. Hayatın tadını almaya başladım.”

‘Mahkeme kararıyla hastaneye yatırdım’

19 yaşındaki Tuanay Ç.’yi madde bağımlılığından kurtarmak için derneğe başvuran anne Serpil Ç. ise, “Oğlumu hiçbir yere götüremiyorum. 3 kere mahkeme kararıyla hastaneye yatırdım. Ama şimdi yaşı reşit olduğu için yatmıyor. Bize şiddet uyguluyor, zarar veriyor. Çocuğum elden gidiyor. Sesimizi duyurmamız lazım” diye yardım bekliyor.