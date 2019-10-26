Bağımlıya uzaktan robotik kontrol

Kaya, komisyonda özetle şu mesajları verdi:

YENİ EĞİTİM MODELİ: Bir eğitim modeli ortaya koymaya çalıştık. Harita, rozet, puan, level, şube, sınıf sıralaması, klan, klan liderliği, lig gibi sistemlerin olduğu bir online eğitim sistemi inşa ettik. Her öğrenciye bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz, oyuna girdiğinde, karşısına Türkiye ekranının olduğu harita geliyor. Haritadaki her bir il plaka sıralamasına göre sıralandı. Bir buçuk dakikayı geçmeyecek videolarla çocuklara diyoruz ki; ‘Şu projeyi yapmanızı istiyoruz, materyaller okulda var’. Çocuk o projeyi eğer yapamazsa, ipucu videosunu açıyor, orada çözümü anlatıyoruz ona. Ama diyorum ki ‘bak, eğer ipucu videosunu açarsan 200 puanını kırarım, yüzde 10’unu kırarım’. Çocuk ipucu videosunu açmadan, kendisi sonuç üretmeye çalışıyor. Projesi bitince sisteme atıyor. Öğretmen onaylayınca projesi yeşil oluyor. Böylece Türkiye haritasını tamamlıyor. Türkiye haritasıyla çocuğa bir motivasyon kaynağı verdik.

KLAN LİDERLİĞİ: Öğretmeni onayıyla öğrencinin puanı artıyor. Sınıfın en yüksek puanını alan öğrencisini o klanın lideri yapıyoruz. Ama en altta kalanın kendisini kötü hissetmemesi adına da tüm sınıfın puanını toplayıp bir klan puanı yaptık. Bu sefer klanlar arasında bir lig düzenledik. Ligde geçtiğimiz hafta şöyle bir şey oldu: Okulda 10 şube var, bütün klanların puanını toplayınca sınıflar arası rekabet oluştu. Klan puanını artırmak için öğrenciler derse ilgisiz olanlara destek veriyor, yeni bir sınıf sinerjisi yaratıyor.

FATİH’E ENTEGRE: Robotik kodlama eğitimi çok popüler fakat yaygın değil. Burada robotik atölyelerin ya da bu tasarım atölyelerinin çok daha az maliyetle, çok daha efektif kullanılması mümkün. Fatih Projesi’ne devlete yük getirmeden entegre etmemiz mümkün. Modelimiz sadece Fatih Projesi’ne entegrasyonuyla beraber bilişim teknolojileriyle robotik dersin daha efektif hâle getirebilir.

UCUZ MALİYET: Örneğin, sınırlı sayıda robot üretip Ankara’da bir robotik merkez kurarsam ve bu robotik merkezi bir ‘web’ sitesi üzerinden tüm okullara açarsam Hakkari’deki çocuk da bilgisayarından buradaki robotu kontrol edecek ve biz maliyet olarak çok daha ucuza çok daha büyük bir çözüm bulabileceğiz. Biz bunun prototipini hazırladık. Evimdeki robotu, cep telefonumla kontrol edebiliyorum ve bunu robotik derse de dâhil etmemiz mümkün.

AİLELER DAHİL EDİLECEK: Aileleri de bu sisteme entegre etmek için bir fikrimiz var. Mesela okul belli bir seviyeye geçen öğrenciye sinema, tiyatro bileti ya da kültürel etkinlik fırsatı verecek. Teşvik edecek birtakım ödüller vererek çocuğun kendi başarısıyla ailesine bir şeyler ısmarlamasını sağlayabiliriz.