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21.09.2019 - 07:50 |

‘Bağlılık Aslı’ vizyona girdi

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Üçlemesi’nin ilk filmi ‘Bağlılık Aslı’ dün gösterime girdi.

‘Bağlılık Aslı’ vizyona girdi

Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in yer aldığı film, Türkiye’nin 2020’de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri’ndeki adayı olarak belirlenmişti. Kaplanoğlu, ‘Bağlılık Aslı’ filminin evrensel bir hikâye anlattığını belirterek, “Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum” dedi. Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips’in “Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar” sözünü hatırlatarak, “Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikâyesi var. ‘Aslı’, ‘Bağlılık’ adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi” diye konuştu. ‘Bağlılık Aslı’ dün Türkiye’de 165 salonda gösterime girdi.

 

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