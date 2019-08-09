Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan neden gündem oldu?

Bir stil yarışmasıyla ün kazanan Bahar Candan, şarkıcılığa yöneldi. Verdiği konserle gündeme gelen Bahar Candan'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Bahar Candan hakkında merak edilen bilgiler...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor.



OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan'ın olay yaratan görüntüleri ortaya çıktı.

Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada, karşısındaki genç kıza önce tokat attı sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı. Arkadaşlarının engellemekte güçlük çektiği Candan'ın kavga videosu, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

"ANNEME KÜFÜR ETMİŞTİ"



Bahar Candan, olay yaratan görüntünün ardından Instagram hesabından açıklama yaptı: Bu 2,5 yıl önce yaşanan bir olay. O kız benim kardeşim gibidir, çok severim. Ama anneme küfür etmişti, o yüzden yaşanmıştı bu olay.