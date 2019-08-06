Bahar Şahin kimdir? Hangi dizide rol alıyor?

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin 1997 doğumlu. 2016 yılında O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Müge karakteri ile adını duyurdu. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıtdışı, OHA Diyorum filmlerinde yer aldı.

ESKİ SEVGİLİ REYNMEN'İ DİNLİYOR MU?

Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen’in şarkılarını dinlemediğini söyledi.

Oyuncu, “Bence çok başarılı. Dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey, ancak başardı. Komik biri, oyunculuk da yapabilir ama teklif gelirse aynı projede yer almayı kabul etmem” dedi.