MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi
04.11.2019 - 17:21 | | DHA

Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Eymen Eye (3), son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Eymen Eye'nin üzerine raydan çıkan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı devrildi. Yakınları tarafından kapının altından çıkarılan çocuk, gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Eymen Eye'nin cenazesi bu sabah hastane morgundan alınarak, Acarlar'daki evinin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından da Acarlar Mahalle Camisi'ne götürüldü. Eymen, kılınan cenaze namazının ardından Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarasıJandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı

Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı

Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

Sıradaki Haber