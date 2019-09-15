Bahçeli'den üç ile ziyaret: Sıra Fırat'ın doğusuna geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’ı ziyaret etti. Partisinin kazandığı belediyelere yönelik teşekkür ziyaretlerini sürdüren Bahçeli, vatandaşlara hitabında özetle şunları söyledi:



UÇURUMA SAVRULUYOR: Bugünkü CHP, Atatürk’ün CHP’siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir. CHP Genel Başkanı, ‘Türkiye yönetilmiyor, savruluyor’ iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir.



İMAMOĞLU’NA TEPKİ: Diyarbakır’a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yoktur. Yenikapı’ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir? Maksat Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK’yla ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir. İhaneti israf bahanesiyle örtme gayretkeşliği, bir bakıma ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesidir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler? Türkiye’nin egemenlik haklarına vurulmak istenen prangaları hangi mantık ve mazeretle yok sayarlar?



SEROK AHMET: Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran ve geçmişte Kozmik odayı kozmetik odaya çevirip FETÖ’yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır.



ANALARIN GÖZYAŞLARI: Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3; Kıran 1, Kıran 2 operasyonları eşgüdüm ve eşzamanlı icra edilirken terör örgütü köşeye sıkışmış, bu sayede Diyarbakır’da analar CHP’nin ikizi HDP’den dağa kaçırılan evlatlarını istemek suretiyle il başkanlığının kapısına dayanmışlardır. Anaların akan gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. Bu tablonun neresinde hezimet, yıkım ve yeni sistemin zaafı vardır?



BEDELİNİ ÖDEYECEKLER: CHP itiraz etse de, şimdi sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir. Ya söz konusu güvenli bölge Türkiye’nin meşru güvenlik ihtiyaçlarına göre kurulacak ya da Fırat’ın doğusunda hilalin iradesi yükselecektir. ABD’nin oyalama taktikleri, terör örgütü PKK/YPG’ye TIR’lar dolusu silah sevkiyatı Türkiye’nin azmini kırmaya yetmeyecektir. CHP-HDP-İP ve diğer işbirlikçilerinin korkuları bundandır. Kim ne yaptıysa bedelini ödeyecektir. Türk milletine kafa tutanın akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör örgütlerini bekleyen son da budur.



BOLTON ZİHNİYETİ: Menbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir. ABD’de şahin diye tanımlanan, aslında akbabadan farksız olan Bolton ve zihniyeti tasfiye edildiğine göre gelişmelerin seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır. Hiç kimseden müsaade alacak halimiz yoktur.



İTTİFAKI YAŞATACAĞIZ: Cumhur İttifakı’nı siyasi hesap yapmadan, dürüstlükten ayrılmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız. Cumhur İttifakı’nı sabote etmeyi aklından geçiren, parti kuruyorum diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kaptıran, oyuna gelip Türkiye’yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ’ye ve PKK’ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Direne direne kazanacağız, mücadele ede ede her türlü musibetten kurtulacağız.



ZAMANLA DÜZELECEK: Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun teşkiliyle planlanan uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmektedir. Çelişkiler aşılmakta, uyum sorunları giderilmektedir. Kaldı ki yeni sistemin aksayan yönleri de zamanla düzeltilecektir.



