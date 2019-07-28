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28.07.2019 - 04:53| AA

Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de çıkan kavgada bıçaklanan ev sahibi öldü, tadilat işi yaptırdığı kişi yaralandı.

Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak'ta evinin tadilatını yaptıran Yılmaz Ö. (80) ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

 Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan ev sahibi Yılmaz Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan A.B. kaçtı.

 Polis ekiplerince yakalanan yaralı zanlı hastaneye götürüldü.

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