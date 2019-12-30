Olay, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§elievler Ã‡obanÃ§eÅŸme Mahallesi'nde meydana geldi.ÂSerkan AlkaÃ§ yÃ¶netimindeki 34 DU 4186 plakalÄ± otomobil sokakta seyir halindeyken yol Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã‡Ã¶ken yolda bir metre derinliÄŸinde Ã§ukur aÃ§Ä±ldÄ±. Otomobilin Ã¶n saÄŸ tekeri Ã§ukurun iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri Ã¶n tekeri Ã§ukura dÃ¼ÅŸen aracÄ± kepÃ§e yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kardÄ±.Â

"GEÃ‡MEMLE YOLUN Ã‡Ã–KMESÄ° BÄ°R OLDU"

Serkan AlkaÃ§ "KarÅŸÄ±dan araÃ§ geliyordu. GeniÅŸ dÃ¶neyim dedim. O geÃ§sin sonra dÃ¶neyim diye. Geldim direkt Ã§ukura girdim zaten. KÃ¼t diye bir ses duydum durdum. GeÃ§memle yolun Ã§Ã¶kmesi bir oldu. Bende mi Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ yoksa benden Ã¶nce Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸte kimse Ã¶nlem mi almadÄ±? Onu bilmiyorum. GÃ¶rsem zaten girmem Ã§ukura. AkÅŸam geldim bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. AynÄ± gÃ¼zergahÄ± kullandÄ±m. Sabah iÅŸe gidiyordum. Sola dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapayÄ±m dedim. KÄ±smet olmadÄ± Ã§ukura girdik." dedi.

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