Bahçeli’nin mesaisi yarın başlayacak

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır” dedi.