13.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Bahçeli’nin mesaisi yarın başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesiden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır” açıklaması yaptı.
Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır” dedi.
Japonya'da tayfun felaketiGünlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah Japonya kıyılarına ulaştı. Yetkililer, “1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir” diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi. Arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.