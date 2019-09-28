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28.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Bahçeli'ye hakaret iddialarına suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin rahatsızlığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bahçeli'ye hakaret iddialarına suç duyurusu


Yazılı açıklama yapan Kocabey, “MHP liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü gençlik çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü gençlik arasında çok büyük infiale neden oldu. Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır” ifadelerini kullandı. l 

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