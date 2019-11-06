Bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeyi belirleyince harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında 44 mensubu tespit edilen şebekeye İstanbul'da 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 44 şüphelinin 44'ü de gözaltına alındı.

Elebaşları lüks bir rezidansta basılan şebekenin adreslerinde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzemeyi bulup ele geçiren polis, şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.

Şebekenin Küçükçekmece Halkalı’da üs olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidansta bir daireye yapılan baskında ise dairedeki dolapta tam 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi.

Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebekenin gözaltına alınan üyeleri Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şebeke üyesi şüphelilerin işlemleri devam ediyor.