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12.11.2019 - 09:21 | | AA

Bakan açıkladı! 24 Kasım'da yüzde 50 indirimli kullanacaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak. "PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak" diye konuştu.

Bakan açıkladı! 24 Kasım'da yüzde 50 indirimli kullanacaklar

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