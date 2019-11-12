12.11.2019 - 09:21 | | AA
Bakan açıkladı! 24 Kasım'da yüzde 50 indirimli kullanacaklar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak. "PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.