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05.08.2019 - 15:36| AA

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Akar, konuk bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Atiyye'nin özel defteri imzalamasının ardından iki bakan görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalıştıBrezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Yetkililer, maske ve peruk takan Silva'nın gergin tavırlarının kendisini ele verdiğini bildirdi.
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