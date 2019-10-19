Bakan Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Asılsız saçma sapan iftiralarla iddialar ortaya atılıyor. TSK sadece PKK/YPG'nin mevzilerine girmiştir. Terör koridoruna bölgede göz yummayız. Kara propaganda yaparak, sivilleri vurduğumuzu ve kimyasal silah kullandığımızı yaydılar. Ama arkadaşlarımız çok iyi çalışarak bu yalanları ortaya çıkardı. TSK'nın envanterinde kimyasal silah yoktur. Kimyasal silah kullanmadık, kullanmayız.

Hazırlıklarımız tam, teröristler çekilmezse harekat devam eder.