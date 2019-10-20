Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldı

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Bizim herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanmamız kesinlikle söz konusu değil. Bir de sivillere zarar verilmesi hususu var. Ben bunu övünerek söylüyorum TSK'nın bütün personeli bu düşünceleri paylaşıyor. Biz asil milletimize yaraşır bir şekilde gerek planlamada gerekse uygulamada sadece ve sadece teröristleri hedef almaktayız. Bunun dışında masum insanlara zarar verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Biz insanları ikiye ayırıyoruz. Teröristler ve diğerleri.

ŞU ANA KADAR 30 İHLAL YAPILDI

Burada altını çizmek isterim, bizim muhatabımız Amerika. Bütün koordinasyonu ABD ile takip ediyoruz. Bu 120 saat içinde teröristlerin bölgeden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. 125 araç Resulayn'dan çıkmış durumda. Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı. Verilen sözlerin arkasında durulmalı.