17.09.2019 - 15:51 | | DHA
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı. Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.