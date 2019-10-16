16.10.2019 - 12:15 | | Şebnem HOŞGÖR
Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Meclis Grup toplantısına gelişinde bir grup partili genç tarafından "asker selamı" ile karşılandı.
Grup salonuna girdiğinde gençleri gören Akar, aynı şekilde karşılık vererek yerine geçti. Partililer Akar için "Her Türk asker doğar" ve "Hulusi Baba bizi Suriye'ye götür" sloganları attı.
Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, ateş açtı!Aksaray’da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan (45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.