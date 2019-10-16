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16.10.2019 - 12:15 | | Şebnem HOŞGÖR

Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Meclis Grup toplantısına gelişinde bir grup partili genç tarafından "asker selamı" ile karşılandı.

Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...
Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...
Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...
Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...
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Grup salonuna girdiğinde gençleri gören Akar, aynı şekilde karşılık vererek yerine geçti. Partililer Akar için "Her Türk asker doğar" ve "Hulusi Baba bizi Suriye'ye götür" sloganları attı.

 

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