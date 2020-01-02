Bakan Akar’dan sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye’nin sıfır noktasında “karacılar”, Diyarbakır’da “havacılar” ve Trabzon’da “denizcilerle” bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik’e hitap ederek, “Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor” dedi.



Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep’e gitti.



Sıfır noktasında



Gaziantep Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi’ne geçti. Birliğin Müşterek Harekât Merkezi’nde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi. Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yiyen Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin bir sonraki durağı ise, Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekâtlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.









Erdoğan’dan kutlama



Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Trabzon’a geçerek Karadeniz Uyumu Harekâtı’nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz Fırkateyni’ne çıkan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar, personelle de bir araya geldi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda bahriyelilere hitap etti.



Erdoğan, 2020’nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Özellikle Barış Pınarı Harekâtı ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine Mehmetçik, “sağ ol” diyerek karşılık verdi.



Milli Savunma Bakanı Akar, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, Mehmetçik’in bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakarlıklar yaptığını vurguladı.



Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlara değinen Akar, “Tüm faaliyetlerimiz sırasında olası tacizlere karşı gerekli karşılığı veriyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Personelimizin hayatını tehlikeye atmamak için, hak ve menfaatlerimiz için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kabaklı’dan mini konserler



Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin inceleme ve denetlemelerde bulundukları birliklerdeki Mehmetçiklere bir de sürprizi oldu. Akar’ın davetlisi olarak ziyaretlere eşlik eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı da, Mehmetçik ile bir araya geldi. Birliklerde birer mini konser veren Kabaklı, türkülerini “dünyanın en güzel ordusu” olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi.